Honda afirma que avanzan “en la dirección correcta” tras “avances” en Monza y Madrid

El director general de pista e ingeniero jefe de Honda, Shintaro Orihara, defendió que, junto a Aston Martin, avanzan “en la dirección correcta” tras los avances experimentados en los Grandes Premios de Italia, en Monza, y España, en Madring, y auguró un fin de semana “exigente para el motor” en Bakú (Azerbaiyán).

“El Circuito de Bakú es una pista exigente para la unidad de potencia, con una de las secciones de aceleración a fondo más largas del calendario. Además, el tramo del casco antiguo está lleno de curvas cerradas con los muros cerca, por lo que la manejabilidad realmente importa aquí”, valoró Orihara en un mensaje publicado por Honda en ‘X’, antes del GP de Azerbaiyán de este fin de semana.

Para la marca nipona, están “avanzando en la dirección correcta” tras los “avances en manejabilidad tanto en Monza como en Madrid”. “Ver pasos en una pista de alta velocidad como Monza y en un circuito callejero como Madrid es una señal alentadora para este fin de semana”, celebró Orihara, después de que el canadiense Lance Stroll no terminara la carrera en Madrid y Fernando Alonso concluyera penúltimo.

“Desde aquí, seguiremos trabajando en la gestión de energía y el ajuste del motor, dando pequeños pasos y sumándolos para mejorar constantemente nuestro rendimiento”, concluyó el ingeniero de Honda en sus declaraciones en la red social ‘X’.