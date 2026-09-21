El dólar operó estable: la divisa mayorista cerró a $1.514

El dólar mayorista cotizó con una baja de 50 centavos y cerró a 1.514 pesos en el mercado financiero local.

La divisa acumula en septiembre una suba de 0,4%, una cifra por debajo de la inflación calculada para el mismo período.

Con este resultado, el tipo de cambio oficial registra tres meses consecutivos con incrementos inferiores a la variación de los precios al consumidor.

Por su parte, la cotización del dólar minorista en el Banco Nación finalizó la jornada sin modificaciones en 1.535 pesos para la venta, mientras que la divisa en el mercado informal se mantuvo en 1.550 pesos.