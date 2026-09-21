Un apostador ganó más de $9.000 millones en el Quini 6

Un apostador de la localidad bonaerense de El Talar ganó 9.179.466.652 pesos en la modalidad Revancha del Quini 6.

Debido a la carga tributaria supervisada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, el beneficiario sufrirá un descuento automático superior a 2.500 millones de pesos antes de cobrar.

La normativa impositiva sobre los juegos de azar gravaba el 90% del pozo con una tasa de retención del 31%. De este modo, la quita representa el 27,9% del premio bruto.

El ganador percibirá un monto neto cercano a los 6.618 millones de pesos.

El sistema permite al Estado percibir el tributo de forma directa sin trámites posteriores.