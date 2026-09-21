Renunció el Secretario Nacional de Discapacidad

Alejandro Vilches presentó su renuncia como secretario Nacional de Discapacidad por motivos personales, según informaron fuentes del Gobierno Nacional.

La dimisión ocurrió en medio de discusiones por recortes previstos en el proyecto de Presupuesto 2027 y ahora la cartera de Salud de la Nación evalúa a su reemplazante.

Dichos ajustes generaron cuestionamientos de la oposición y malestar dentro del propio oficialismo.

Ante ese escenario, las autoridades admitieron la posibilidad de revisar las partidas presupuestarias del área para el próximo año.

A su vez, el bloque de diputados oficialistas trabaja en un proyecto de ley para sustituir la emergencia vigente.

El exfuncionario había asumido el cargo tras la salida de Diego Spagnuolo por presuntas irregularidades.