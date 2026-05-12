Hoy se realizará la cuarta marcha universitaria

Este martes, a las 17, desde 11 de Abril y avenida Alem, se desarrollará en Bahía Blanca la cuarta marcha universitaria para “solicitar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario”.

“El desfinanciamiento de las universidades nacionales tiene consecuencias concretas que afectan a estudiantes, trabajadores y a toda la comunidad: menos becas, ayudas económicas, insumos para laboratorios y prácticas, viajes de estudio, tutorías y programas de acompañamiento”, explicaron desde el rectorado de la Universidad del Sur.

“También implica menos actividades culturales y de formación continua, menos cursos y programas como UPAMI, menos recursos para la vinculación tecnológica, la extensión y el trabajo con escuelas, pymes, municipios y organizaciones públicas y privadas”, ampliaron.

También los trabajadores y trabajadoras universitarias padecen el desfinanciamiento: “peores salarios y pérdida de docentes y nodocentes; sobrecarga laboral y deterioro de las condiciones de enseñanza; menor dedicación a la investigación y la docencia y fuga de talentos joven”.

“No se trata solo de un reclamo presupuestario: es la defensa de la educación pública, de la igualdad de oportunidades y del futuro científico, cultural y productivo de la Argentina”, mencionaron desde la UNS.