Imponen el nombre de “Jorge Delpech” a un espacio verde de Bahía Blanca

El Gobierno municipal promulgó la ordenanza 22.353 del Concejo Deliberante bahiense que impone el nombre de Jorge Delpech a la manzana rodeada por la avenida Alem, Ángel Vicente Peñaloza, Carlos Astrada y Elena Van Hess de la ciudad de Bahía Blanca.

Delpech, que nació en el año 1872, fue un ingeniero electricista egresado de la Escuela Central de París que se radicó en nuestra ciudad a principios del siglo XX.

En Bahía Blanca fue designado ingeniero municipal, una especie de director de Obras Públicas, cargo que ocupó de 1907 a 1913, durante las intendencias de Ramón Olaciregui, Jorge Moore y Valentín Vergara. Le tocó dirigir obras claves como los trabajos finales del Palacio Municipal y del Teatro Municipal.

El ingeniero Jorge Delpech fue el responsable de elaborar los planos del camino adoquinado que lleva a Ingeniero White, y de la empresa Reid & Cía., encargada en 1912 de colocar los 3 millones de adoquines traídos desde Tandil.

El nombre de ese camino rinde homenaje a José Inocencio Arias, gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1910, quien propuso crear una nueva provincia, uniendo parte de los territorios de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro, con Bahía Blanca como ciudad capital.

Una de las tareas más delicadas que tuvo que realizar fue inspeccionar las instalaciones y el funcionamiento de la primera usina eléctrica de Bahía Blanca, ubicada en las esquinas de Fitz Roy y Santa Fe.

Delpech luego de retirarse de la municipalidad, inició nuevos emprendimientos, como la instalación de una fábrica de queso en Tandil. Falleció en Carhué en febrero de 1942 a los 70 años de edad.