Llega a juicio una mujer acusada de tentativa de homicidio agravado en Bahía Blanca

Desde el lunes 27 y hasta el jueves 30 de abril se desarrollará el juicio por jurados para analizar la conducta de Agostina María Cornou, acusada de intentar matar -con un cuchillo- a un hombre en su casa y de herirlo de manera grave.

Según la causa, el hecho ocurrió el 18 de febrero de 2025 en el interior de la casa de la víctima, ubicada en la primera cuadra de calle Matheu de Bahía Blanca, donde la acusada había llegado con dos amigas menores de edad.

La fiscalía sostuvo que la mujer intentó dar muerte a la víctima de manera premeditada, aplicándole varias puñaladas en zonas vitales como cabeza, tórax y cuello, y causándole diversas heridas cortantes.

El hombre, gravemente herido, se dirigió hacia el patio que compartía con la casa de su hermana quien lo auxilió, llamó a la policía y fue trasladado al Hospital Penna donde fue intervenido quirúrgicamente por las lesiones que presentaba.

Cornou llega a juicio acusada de tentativa de homicidio agravado por su comisión con el concurso premeditado de dos o más personas y por la participación de menores de edad.

El juez técnico será Eugenio Casas, integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 2, y se llevará a cabo en el quinto piso del Palacio de Tribunales.