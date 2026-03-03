miércoles, marzo 4, 2026
Intendenta de Tornquist reclamó la repavimentación de toda la traza de la ruta provincial 76

De La Bahía Noticias

La intendenta de Tornquist, Estefanía Bordoni, informó que ese municipio continúa con el reclamo ante las autoridades provinciales de manera clara y contundente para que repavimente toda la traza de la ruta provincial 76.

La jefa comunal de la comuna serrana también reclamó la reactivación de las obras nacionales paralizadas al remarcar que esas obras no son del Gobierno nacional sino de los vecinos de Tornquist.

Las declaraciones de Bordoni fueron pronunciadas durante la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante que se realizó ayer. (Noticias Tornquist)

