Italia no está en guerra con nadie, dice su ministro de Asuntos Exteriores

El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, aseguró este martes que «Italia no está en guerra con nadie» ya que la Constitución «lo impide» y subrayó que el objetivo del Gobierno es proteger a los 70.000 ciudadanos italianos que se encuentran en la región de Oriente Medio y la zona del Golfo.

«Tenemos todas las peticiones de ayuda desde el punto de vista logístico y de instrumentos para la defensa aérea por parte de algunos países, y estamos evaluando qué se puede hacer. Naturalmente, se realizarán todos los trámites parlamentarios necesarios en caso de que se tome una decisión en esa dirección», afirmó el ministro en declaraciones a la prensa.

La Constitución italiana establece en su artículo 11 que «Italia repudia la guerra como instrumento de ofensa a la libertad de otros pueblos y como medio de solución de controversias internacionales».

Tajani también anunció que el Ministerio ha convocado al embajador de Irán tras el ataque en Chipre «para decir que Europa no tiene nada que ver y que no debe verse involucrada de ninguna manera en este asunto».

Asimismo, subrayó que la preocupación del Ejecutivo es proteger a los ciudadanos, y aseveró que están «tratando de ayudar» y «dando la mayor cantidad de información»: «Pero las evoluciones y las aperturas o cierres de los aeropuertos no dependen de nosotros, sino del escenario bélico», alertó.

Este martes está programado el regreso a Italia de dos vuelos procedentes de Mascate, capital de Omán, con aproximadamente 300 personas a bordo, así como de un vuelo desde Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos, con cerca de 200 pasajeros, en su mayoría estudiantes.

Estos vuelos llegan después de que ayer aterrizara un primer grupo de 127 italianos.

«Sin embargo, hay que evitar crear confusión, porque algunos reservan plaza en autobuses, por ejemplo, que van de Dubái a Omán y luego, cuando sale el autobús, no se presentan. Eso corre el riesgo de generar caos; hay que evitar hacerlo si no se está seguro de partir o si se hace solo por precaución para garantizarse una opción extra», advirtió el ministro.

Italia ha justificado la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán como una medida necesaria para neutralizar su amenaza nuclear y misilística, enmarcando además este apoyo como un respaldo a las protestas civiles de jóvenes y mujeres contra el régimen de Teherán.

No obstante, el Ejecutivo de Giorgia Meloni se muestra cauto y no ha facilitado información sobre el uso de las bases estadounidenses en territorio italiano ni sobre un posible apoyo militar directo, limitándose a instar a Irán a que cese sus ataques injustificados contra los países del Golfo para evitar una escalada mayor. (EFE)