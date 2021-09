Enojo dentro del Frente de Todos con el presidente Fernández: le reclaman que haga cambios urgentes

Desde la derrota en las primarias del domingo, el presidente Alberto Fernández no para de recibir reclamos para que haga modificaciones en su rumbo político y económico.

Esos pedidos de modificaciones parten desde el núcleo kirchnerista, ya sea de la propia vicepresidenta Cristina Fernández o La Cámpora, y también desde distintos sectores, como gobernadores, intendentes, militancia de base, intelectuales y hasta candidatos de la lista oficialista.

El reclamo al presidente es concreto: que haga cambios para mejorar las condiciones de vida de miles de argentinos.

“El sector ligado al kirchnerismo pide cambios en el gabinete nacional, fundamentalmente en el equipo económico, pero el albertismo insiste con sostener el gabinete como está en la actualidad. En ese contexto se pusieron las renuncias de varios ministros a disposición”, escribió la periodista Melisa Molina en Página/12.

Los ministros del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; de Justicia Martín Soria y de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza; de Cultura, Tristán Bauer, conjuntamente con la titular del PAMI, Luana Volnovich y la del ANSES, Fernanda Raverta pusieron a disposición del presidente Alberto Fernández sus renuncias como consecuencia de la dura derrota electoral que sufrió el oficialismo en las elecciones Primarias.

Con el pasar de los minutos se incorporaron el ministro el de Medio Ambiente, Juan Cabandié; el titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani; Martín Sabbatella, titular de ACUMAR; Victoria Donda, a cargo del INADI y el viceministro de Educación, Jaime Percick.

Incluso, las críticas hacia el presidente desde el interior del gabinete no son en off. El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, contó que le manifestó a Alberto Fernández que “se necesita un poco menos de corbata y redes sociales y un poco más de calle y militancia”.

Desde el sector de los intelectuales también hubo presiones para que el presidente realice cambios: el filósofo afín al kirchnerismo José Pablo Feinmann no dudó en criticar con dureza al gobierno al analizar los motivos de la contundente derrota del oficialismo en las PASO del último domingo.

“No es un voto suicida. Yo lo veo más por el lado del castigo, del castigar. Los propios han mostrado bronca. Si vos vas a gobernar así, sin enfrentar a Vicentín, haciendo lo de Guernica, no te votamos porque no votamos eso hace dos años”, dijo Feimann.

“Este gobierno, digámoslo claro, no tiene nada. El sindicalismo no se ha lucido por apoyar a este gobierno, y después no tiene al empresario, a las corporaciones, al campo, a la Sociedad Rural, ni siquiera a la pequeña y mediana empresa, la que yo llamo ‘pequeña y mediocre empresa’ porque habitualmente lo que espera el clasemediero argentino es ser clase alta”, advirtió.

En tanto, en el encuentro con Fernández, los intendentes relataron la crítica situación económica en sus distritos. Según pudo reconstruir PERFIL, el jefe distrital de Ensenada, Mario Secco, habló de cambios y pidió ser rápido de reflejos y tomar las decisiones que hayan que tomar.

“Cuando queremos esconder el kirchnerismo no nos va bien, tenemos que hacer un análisis, cuando el kirchnerismo se pone en valor se gana”, dijo Secco en diálogo con radio Diez.

A la ola de críticas se sumaron el referente Luis D’ Elía, quien recriminó a través de las redes sociales que “el ajuste criminal lo pagamos en las urnas”, y Juan Grabois, que expresó que “hay un gabinete que no funciona. Muchos ministros no hablan entre sí, en situaciones críticas no se hablan”.

Natalia Vaccarezza, periodista de BAE, contó que los cuestionamientos también se sintieron en los sectores sociales cercanos al gobierno. Analizan que la derrota del domingo fue por “los errores de la gestión”, “la situación social y económica”, “el crecimiento de la pobreza, de los alimentos aumentan y que la inflación está descontrolada”. Hay mucho enojo por las crisis políticas generadas por el Vacunatorio Vip”, y la foto del cumpleaños en la Quinta de Olivos.

Comentarios

comentarios