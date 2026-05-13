Investigan al hermano de Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

El hermano del jefe de Gabinete, Francisco Adorni, quedó en el ojo de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Tras una denuncia presentada por la exdiputada libertaria, Marcela Pagano, la Justicia dio pulso a la causa por posibles inconsistencias en su patrimonio.

El expediente fue sorteado en el Juzgado Federal N° 6, subrogado por Daniel Rafecas, quien le delegó la investigación al fiscal Guillermo Marijuán.

Francisco Adorni ingresó al Estado de la mano de su hermano en junio de 2025, cuando fue designado como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa.

Luego, fue promovido como referente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF).

Finalmente, ingresó a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires en las últimas elecciones por La Libertad Avanza.

Según reveló Infobae a través de haber tenido acceso a la causa, antes de ingresar a la función pública, el hermano del por entonces vocero presidencial declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) tener -entre bienes, depósitos y dinero en efectivo- unos $43.790.000. Además, señaló que no poseía deudas.

En este sentido, entre los bienes declarados precisó tener la mitad de una casa de 162 metros cuadrados en City Bell, La Plata, valuada en $38.790.000, adquirida el 20 de octubre de 2016 mediante un crédito; y el 50% de un auto marca Chery Tiggo, modelo 2017, con un valor de $5.000.000, el cual fue adquirido en octubre de 2023.

Mientras tanto, en el año 2025, Francisco Adorni presentó una declaración jurada con un patrimonio neto de $80.500.000.

Entre los movimientos aportó la compra de una camioneta Jeep Renegade en noviembre de 2025; y la cancelación de un crédito hipotecario otorgado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires -en un plazo de 12 meses- por un monto aproximado de $60.000.000.

En la denuncia, Pagano apuntó directamente con la cancelación del crédito que canceló en apenas un año, el cual no podría justificarse mediante sus ingresos como legislador provincial.