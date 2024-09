José Pekerman sobre Riquelme: “Siempre va a defender el fútbol”

A casi un año del ofrecimiento de Juan Román Riquelme, presidente de Boca, para dirigir al club, José Pekerman volvió a referirse a su relación con el ídolo “Xeneize”. El ex técnico de la Selección argentina sorprendió al confesar que nunca imaginó a Román en un rol dirigencial: “No me lo imaginaba como entrenador… y tampoco como presidente de Boca. Esa sí que no me la esperaba”, destacando que, a pesar de su sorpresa, siempre confiaba en que Riquelme defendería el fútbol.

La admiración entre el entrenador y el actual presidente de Boca es mutua, y Pekerman no dudó en profundizar sobre las características que hicieron a Riquelme una figura tan especial, tanto en la cancha como fuera de ella: “Él siempre convivió con la grieta, desde chico. Tenia un gran talento, pero yo ya vislumbraba que iba a sufrir mucho… quizás desde ahí nació nuestra conexión”.

Además, señaló en la entrevista que dio con Diario La Nación, que Riquelme siempre dividió opiniones, lo que marcó su carrera y lo llevó a ser un referente controvertido: “Frente al mismo partido, algunos decían que Román había sido fantástico, y a otros no les había gustado nada. Él divide”.

Sobre este punto, Pekerman también hizo un paralelismo con su propia trayectoria: “Quizás tuvimos esa conexión porque de mí decían lo mismo: ´Está ahí porque es buenito, porque no tiene carácter, porque le van a poner los jugadores´. Y quizás, tuve muchas fuerzas para cambiar cosas que eran impensadas”.

En cuanto al contacto que tuvieron en 2023, Pekerman recordó con claridad cómo Riquelme lo llamó para ofrecerle el puesto de entrenador de Boca tras la salida de Jorge Almirón. Sin embargo, la llegada de Pekerman no se concretó, y el técnico explicó la razón: “Siempre mantuvimos un buen diálogo y podemos decir las cosas tal cual son, con respeto. Conoce el momento que está viviendo, y no coincidimos. La elección no fue la que se rumoreaba”.

