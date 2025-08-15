Karen Reichardt será candidata a diputada por La Libertad Avanza

Karen Reichardt incursionará en la política al sumarse a la lista de José Luis Espert en La Libertad Avanza. La actriz y conductora, compartió desde su cuenta de Instagram una serie de videos en los cuales pide a los bonaerenses que despierten.

La actriz conduce un programa en la TV Pública. Se trata de “Amores Perros”, que sale los sábados a las 13 horas y habla del mundo de las mascotas.

Estuvo en un ciclo de ese canal, donde se refirió a la Argentina y expresó: “Lo veo con esperanza. Obviamente que un país que está destruido tiene sus tiempos para volver a estar bien. Creo que hay que dar tiempo. Es eso, tiempo, tranquilidad. Se entiende que estamos todos. Es difícil, pero se va a salir. Este país tiene todo. Es un país maravilloso”.

Si bien continúa en la conducción en TV, tiene un perfil mucho más bajo que el que tuvo hace un tiempo atrás. Su pico de fama fue en la década del ’90 cuando formó parte de programas como “Brigada Cola” o “Despertar de pasiones”, además de haber posado junto a María Fernanda Callejón en la revista Playboy, en 1992.

El domingo 7 de septiembre, la provincia de Buenos Aires votará a sus nuevos representantes. Elegirán 23 senadores provinciales titulares, 15 suplentes, 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. (NA)