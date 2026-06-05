La despedida de Skay Bellinson al “Indio” Solari

Carlos “El Indio” Solari, mítico líder de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y leyenda del rock argentino, murió este viernes a los 77 años.

El célebre músico se encontraba junto a su familia en su casa de Parque Leloir, Ituzaingó, al momento de su muerte.

Skay Bellinson, guitarrista de Patricio Rey e histórico socio creativo del “Indio” Solari lo despidió con unas sentidas palabras en su cuenta de Instagram.

“Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre”, escribió el guitarrista en sus redes.

Solari y Skay mantuvieron desde la separación de la banda una tensa disputa que impidió el reencuentro en los escenarios que le reclamaron los fans durante cada recital a lo largo de las últimas dos décadas.