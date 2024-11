“La economía empieza a sufrir el dólar bajo”, dijo el exviceministro de Economía de Massa

El economista y exviceministro de Economía de la Nación de Sergio Massa, Gabriel Rubinstein, destacó el proceso económico del gobierno del presidente Javier Milei, pero alertó que los desajustes cambiarios pueden generar inconvenientes.

“Hay un problema en lo cambiario que es la percepción del dólar bajo. La convertibilidad fue un caso emblemático de que el dólar no podía estar bajo. Eso influye en la actitud inversora. Los empleos que está perdiendo Ternium porque no le dan los números, es probable que no se recuperen en otros sectores”, afirmó.

“La economía no es tan plástica como para que se gane en un lado lo que se pierde en otro. La economía empieza a sufrir el dólar bajo”, advirtió Rubinstein en Cadena 3 Rosario.

“El tema financiero también está. Si no tenés dólares en el Banco Central y hay una montaña de pesos en la calle, cualquier riesgo de que a Milei le vaya mal puede hacer que la gente vaya al dólar. En un país bimonetario en el que cualquier susto lleva al dólar, tener un dólar bajo es un riesgo importante”, indicó.

Además, se refirió a la falta de dólares y marcó: “Argentina debe pedirle plata al FMI (Fondo Monetario Internacional) porque no se le puede pagar, no se puede pagar ninguna deuda, el país no está en condiciones de hacerlo. Sería deseable un paquete de ayuda externa de 15, 20, 25 mil millones de dórales que pudieran servir para que en caso de pánico financiero, Argentina lo pueda afrontar. Hoy debe rezar que todo vaya bien. No tenés dólares y no es previsible que los vayas a tener”.

En ese sentido, Rubinstein recordó: “El más grave error de Cristina fue perder 47 mil millones de dólares. Desde ese momento tenemos una situación cambiaria vulnerable. Estamos siempre frágiles, muy expuestos. Salir del cepo flotando sin dólares sería un error”.

Por otro lado, volvió a destacar los aciertos de Milei en materia económica y aseguró: “El programa tuvo éxito en las líneas trazadas. Baja la inflación, baja el riesgo país, la economía va rebotando. Es un escenario atractivo para Milei en 2026 y 2027. Es un trabajo bien hecho. Muchos analistas subestimamos la potencialidad del blanqueo de capitales. Están dadas las condiciones para el gobierno tenga éxitos”.

