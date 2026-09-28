La Euroliga designa a los árbitros con un sistema automatizado con IA

La Euroleague Basketball ha introducido un nuevo sistema automatizado para determinar las designaciones de los equipos arbitrales de cada jornada de la Euroliga y la BKT EuroCup, una herramienta desarrollada mediante tecnología de inteligencia artificial que analiza diferentes criterios establecidos por el Departamento de Arbitraje de la competición.

El sistema procesa factores como la jerarquía de los árbitros, el calendario de competición, las designaciones anteriores, la carga de trabajo y el contexto de cada partido, y aplica 14 reglas agrupadas en tres ámbitos: criterios deportivos, gestión del calendario y de la carga de trabajo, e integridad, según explicó este lunes Euroleague Basketball.

Entre las reglas contempladas figuran la estructura de los equipos arbitrales, la jerarquía de los colegiados, la frecuencia de las designaciones, la carga de trabajo, la combinación de nacionalidades y la repetición de equipos, con el objetivo de establecer las designaciones más adecuadas para cada partido y jornada.

“La tecnología nos da la oportunidad de llevar el proceso de designación de los árbitros a otro nivel, permitiéndonos analizar una cantidad muy grande de información y aplicar un conjunto coherente de criterios a cada partido”, señaló el director de Arbitraje de Euroleague Basketball, el español Daniel Hierrezuelo, quien añadió que el objetivo es utilizar la innovación para apoyar el trabajo de los árbitros y optimizar la distribución de las designaciones y de la carga de trabajo durante la temporada.

El nuevo sistema se utilizó por primera vez en la primera jornada de la Euroliga y se incorporará a la BKT EuroCup a partir de la jornada inaugural de la competición la próxima semana, dentro de la apuesta de Euroleague Basketball por mejorar sus procesos y mantener una distribución equilibrada de las designaciones, así como criterios de consistencia, transparencia e imparcialidad. (Europa Press)