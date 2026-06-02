martes, junio 2, 2026
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La inflación de mayo en Bahía Blanca fue de 2,1%, informó el CREEBBA

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En mayo el Índice de Precios al Consumidor (IPC-CREEBBA) en Bahía Blanca mostró una variación del 2,1%, resultando un 0,5% menor en comparación con el mes previo.

Con este resultado, la inflación acumulada ascendió a 13,4% lo que va del año, mientras que la variación interanual se mantiene estable ubicándose en 31,4%.

Durante el mes de mayo, el mayor aumento a nivel capítulos se dio en Vivienda, el cual registró un crecimiento del 6% como consecuencia de incrementos en tarifas de servicios públicos (servicios sanitarios, gas y otros combustibles por un lado y electricidad por otro), alquiler de la vivienda y materiales y mano de obra.

En segundo orden, Educación evidenció un crecimiento del 4,4% explicado principalmente por alzas en educación formal (5,3%), útiles escolares (3,8%) y otros servicios educativos tales como cursos de idiomas, computación, entre otros (1,3%).

Equipamiento y funcionamiento se posicionó en tercer lugar con una variación del 3,8%, traccionado por incrementos en detergentes y desinfectantes (5,9%), artículos descartables (5,9%), servicio doméstico y otros (5,6%), jabones de limpieza (5,3%), entre otros.

Por último, Salud exhibió una variación del 2,4%, ubicándose levemente por encima del nivel general. Se destacan los servicios prepagos y auxiliares (3,2%), elementos para primeros auxilios (3,1%), medicamentos (2,7%) y médicos y odontólogos (0,7%), por citar los más relevantes.

Durante mayo, los componentes de la categoría Regulados se ubicaron por encima del resto con una tasa de crecimiento que ascendió a 5% destacándose servicios sanitarios, gas y otros combustibles y educación formal. Le siguen en orden de importancia alquiler de la vivienda, electricidad y cigarrillos y tabaco.

En segundo lugar, se ubicó la categoría Núcleo cuya tasa de crecimiento ascendió a 1,9% desacelerándose 1,2 puntos en relación a abril. Se destacan subgrupos como yerba mate (12%), masas precocidas y tartas (11,2%), manteca y crema (8,4%), y fiambres (6%) por citar los más relevantes.

Por último, la categoría Estacional volvió a exhibir un retroceso, en este caso de -2,8%. Las variaciones más importantes se dieron en verduras, tubérculos y legumbres frescas (9,2%), ropa exterior y calzado para mujer (1,5% respectivamente). Por el lado de las bajas se destacaron las frutas frescas (-22,8%) y hoteles y excursiones (-5,2%).

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