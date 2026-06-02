Voraz incendio en reconocido supermercado de Cipolletti

Un voraz incendio arrasó con el depósito del supermercado La Anónima en Cipolletti.

El siniestro provocó pérdidas totales y el colapso de la estructura y obligó a un despliegue de emergencia con dotaciones de Bomberos de varias localidades del Alto Valle.

La emergencia comenzó alrededor de las 3:00 de la madrugada.

En pocos minutos, las llamas tomaron el control del edificio y levantaron una columna de humo negro que llegó a observarse desde Neuquén y Fernández Oro.

Por el momento no hay víctimas fatales ni heridos de gravedad. Las pérdidas en el lugar son totales.

Según indicó el intendente de la ciudad, Rodrigo Buteler, el incendio “está contenido”, pero señaló que las dotaciones continúan en alerta ante la presencia de productos inflamables dentro del depósito.

Además sostuvo que habrá “humo durante el resto de la jornada”. (Diario Río Negro)