La OMS da por extinto el brote de hantavirus relacionado con el crucero que salió de Ushuaia
La Organización Mundial de la Salud declaró este jueves que el brote de hantavirus relacionado con un crucero había llegado a su fin, después de que el último contacto identificado de una persona expuesta completara la cuarentena y diera negativo en la prueba del virus.
El brote, que infectó a trece personas y causó la muerte de tres, estuvo provocado por el virus Andes, una variante poco común de hantavirus que suele circular en Argentina y Chile.
El crucero, el MV Hondius, zarpó de Argentina el 1 de abril.
Comentarios