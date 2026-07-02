Culminó con éxito la campaña de anteojos que realizó la Universidad del Sur

Con 1.110 armazones y 598 estuches cerró la sexta campaña del proyecto de Extensión de la Universidad Nacional del Sur “Ayudemos a ver mejor”, que permitirá resolver la problemática oftalmológica de 350 pacientes sin posibilidades económicas.

El grupo, integrado por estudiantes y docentes de la licenciatura en Óptica y Contactología, del Departamento de Física, ahora se encuentra abocado a readecuar y calibrar los cristales.

“Más de mil veces gracias. La campaña fue un éxito y queremos agradecer a quienes acercaron sus anteojos en desuso y a los que ayudaron con la logística y difusión”, indicaron los organizadores en sus redes.

Lo recaudado permitirá resolver la demanda de marcos para las 350 personas, tanto pacientes del Hospital Penna como derivados de Cáritas Bahía Blanca, que presentan necesidad de lentes para mejorar su calidad de vida.

Según explicó la docente Doris Rivadeneira, esta campaña superó las últimas, habida cuenta que en ellas se habían recolectado un promedio de 500 pares (salvo en 2021 que alcanzó a 1500).

“Nos alegra que la sociedad sea parte de esto”, indicó.

El proyecto “Ayudemos a ver mejor” se desarrolla de manera articulada: los pacientes son evaluados previamente por oftalmólogos y posteriormente se verifica su situación socioeconómica. Estudiantes avanzados de la Licenciatura en Óptica y Contactología de la UNS, acompañados por docentes, se encargan de calibrar los cristales y finalmente se realiza la entrega de los anteojos, instancia en la cual también se efectúan controles, ajustes y explicaciones sobre su correcto uso y cuidado.

Este proceso permite, además, que los estudiantes realicen prácticas reales con acompañamiento docente, garantizando una correcta toma de medidas y adaptación óptica para cada paciente. La secretaría general de Cultura y Extensión de la UNS financia parte de las actividades.

Tras un nuevo convenio con Cáritas Blanca, en 2026 se beneficiará a 300 personas de comunidades parroquiales rurales y urbanas de la ciudad y 50 pacientes derivados del nosocomio provincial. Muchos de ellos nunca han recibido controles oftalmológicos.