Las últimas sanciones del Tribunal de Penas de la Liga del Sur
La Liga del Sur informó las nuevas sanciones del Tribunal de Penas.
En Primera y Tercera divisiones:
4 fechas: Marcos Montenegro (Pacífico BB)
2 fechas: Juan Arellano (Bella Vista) y Simón Alonso Delorte (Pacífico C).
1 fecha: Guillermo Cufré (DT – Villa Mitre), Matías Ceballos (Libertad), Franco Fraysse (Tiro Federal), Agustín Guerra (Pacifico BB) y Juan Nomdedeu (Pacífico BB).
Suspensión provisoria: Lucas Abraham (Huracán).
Además, los siguientes jugadores arribaron al límite de amarillas y se perderán un partido: Emanuel Rodríguez (Pacifico BB), Francisco Vallejos (Dublin) y Juan Barreto (Villa Mitre).
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