jueves, julio 2, 2026
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Las últimas sanciones del Tribunal de Penas de la Liga del Sur

De La Bahía Noticias

La Liga del Sur informó las nuevas sanciones del Tribunal de Penas.

En Primera y Tercera divisiones:

4 fechas: Marcos Montenegro (Pacífico BB)

2 fechas: Juan Arellano (Bella Vista) y Simón Alonso Delorte (Pacífico C).

1 fecha: Guillermo Cufré (DT – Villa Mitre), Matías Ceballos (Libertad), Franco Fraysse (Tiro Federal), Agustín Guerra (Pacifico BB) y Juan Nomdedeu (Pacífico BB).

Suspensión provisoria: Lucas Abraham (Huracán).

Además, los siguientes jugadores arribaron al límite de amarillas y se perderán un partido: Emanuel Rodríguez (Pacifico BB), Francisco Vallejos (Dublin) y Juan Barreto (Villa Mitre).

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