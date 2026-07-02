La inflación fue de 1.7% en Bahía Blanca durante junio

La inflación en Bahía Blanca mostró una variación del 1,7% en junio y resultó un 0,4% menor en comparación con el mes previo.

Con este resultado, la inflación acumulada en el primer semestre del año escaló a 15,4% en tanto que la variación interanual se ubicó en 30,7%, informó el CREEBBA.

Durante el mes de junio, el mayor aumento a nivel capítulos se dio en Vivienda, el cual registró un crecimiento del 5,3% como consecuencia de incrementos en electricidad (8,8%), materiales y mano de obra (5,3%) y servicios sanitarios, gas y otros combustibles (4,7%) por citar los más relevantes.

En segundo orden, Esparcimiento evidenció un crecimiento del 3,6% explicado principalmente por alzas en hoteles y excursiones (11%), transporte por turismo (9,5%), revistas (9,1%), cines y teatros (2,8%), entre otros.

Educación se posicionó en tercer lugar con una variación del 2,4%, traccionado por incrementos en útiles escolares (4,4%), educación formal (2,3%) y otros servicios educativos (1,6%).

Por último, Salud exhibió una variación del 2,1%, ubicándose por encima del nivel general. Se destacan los servicios prepagos y auxiliares (2,6%), elementos para primeros auxilios (2,4%), medicamentos (2,2%) y médicos y odontólogos (1,2%), por citar los más relevantes.