Milei: “Perú se suma al bloque de países que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo”

El presidente Javier Milei reveló que mantuvo una conversación con la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, a quien felicitó por su triunfo electoral y con quien acordó impulsar una nueva etapa en la relación bilateral.

“Perú se suma al bloque de países que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo”, publicó en redes.

“Hablé hoy con @KeikoFujimori para felicitarla por su triunfo y abrir una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad”, enfatizó Milei.

En su mensaje, el libertario destacó: “Coincidimos en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional”. El mensaje fue acompañado por las banderas de Argentina y Perú y el cierre habitual del Presidente: “¡Viva la libertad, carajo!”.