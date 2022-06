“La relación bilateral con Estados Unidos es excelente”, afirmó embajador argentino

El embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, aseguró hoy que la relación bilateral con ese país es “excelente”, al realizar una evaluación de la IX Cumbre de las Américas, de la que participó el presidente Alberto Fernández, esta semana en la ciudad de Los Ángeles.

“Estamos pasando por un momento excelente de la relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos. Voy a los hechos: el presidente (Joe) Biden llamó la semana pasada a Buenos Aires y pidió hablar con Alberto. Y no llamó para hablar de la cumbre, sino para hablar de los temas estratégicos de la región y globales. Lo invitó a que vaya a la Casa Blanca, en Washington, para profundizar la agenda. Eso marca el buen momento”, expresó en CNN.

A la hora de valorar el resultado, Argüello dijo estar “seguro que el presidente Fernández hizo un gran aporte a la Cumbre, y que esto va a tener como resultado un mejor diálogo con la región y con Washington”.

Respecto a los dichos de Alberto Fernández en relación a que los organizadores no podían arrogarse el derecho de admisión, Argüello aseguró que “no hay buena relación que no esté basada en decirse las cosas con lealtad y claridad. La posición de Alberto era conocida por Biden desde antes de la cumbre”.

En esa misma línea, señaló que “los países de América Latina y el Caribe están divididos. La mitad pedía que no haya exclusiones, y la otra mitad no decía nada. De los que reclamaban, algunos optaron por no concurrir, como los presidentes de México, Bolivia y países caribeños. Y otros países que reclamaban que no hubiera exclusiones como Chile, Perú o Argentina, optaron por concurrir y decir lo que había que decir”.

