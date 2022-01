La respuesta de Julieta Prandi a su ex pareja

En las últimas horas, Claudio Contardi, ex marido de Julieta Prandi, rompió el silencio e hizo fuertes declaraciones contra la modelo, donde la acusó de haberlo alejado de sus hijos.

Ante esta situación, Prandi hizo su descargo y respondió a la entrevista que dio el padre de sus dos hijos. Allí, la modelo y conductora de televisión dejó en claro que ratifica todas las denuncias por abuso y violencia que hizo contra el padre de sus hijos y aseguró tenerle miedo.

“Para mí, no es grato tener que verlo. Es una persona que me intimidó siempre, me hizo pasar un infierno y a la cual, siempre le tuve miedo“, expresó Julieta en relación a lo que le causó que su ex arremetiera contra ella ante las cámaras.

“Este señor nefasto lo único que hizo fue desacreditarme. Y quiso acreditar con fotos junto a sus hijos una paternidad completamente ausente“, agregó.

“Él dijo que la psicóloga abalaba lo que él decía. Pero en el Servicio de la Niñez de San Isidro elevaron un informe al juez en carácter de urgencia para que suspendan el régimen. Las psicólogas del juzgado dijeron que Contardi fomenta la violencia, que me trata de loca y que mis hijos no quieren ver al padre. También pidieron la suspensión del régimen. No son mis dichos, son los hechos, es la verdad es lo que está en la Justicia”, explicó Julieta Prandi. (Rating Cero)

