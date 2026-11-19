La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, presentó una serie de propuestas de reformas impositivas y laborales destinadas a beneficiar a las pequeñas y medianas empresas.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la legisladora explicó que las iniciativas buscan reducir la carga estatal sin modificar el rumbo económico del Gobierno. Entre las medidas planteó que el IVA se pague una vez cobradas las facturas y establecer un mínimo no imponible para las cargas sociales.

La propuesta fue difundida un día después de una entrevista televisiva en A24, en la que el presidente Javier Milei descartó la existencia de un conflicto interno con Bullrich.

En ese diálogo, el mandatario ratificó el rumbo económico, reconoció las dificultades de ingresos que atraviesa la población y rechazó la posibilidad de aplicar estímulos mediante un aumento del gasto público.