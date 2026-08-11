La vacunación infantil subió 23% en Bahía en el primer cuatrimestre de 2026

El municipio de Bahía Blanca informó que la cobertura de vacunación infantil aumentó un 23% en el primer cuatrimestre de 2026 respecto de 2024 y detalló que “este incremento se da mientras la vacunación infantil alcanza niveles críticos en el país”.

“El dato representa más personas inmunizadas, más niños con esquemas completos y más embarazadas protegidas contra el Virus Sincicial Respiratorio”, expresaron desde la comuna.

En ese sentido, se detalló que la mejora resultó del trabajo territorial de los equipos de salud, la búsqueda activa de esquemas incompletos, mejores sistemas de registro y el compromiso de las familias.

Finalmente, se aclaró que la vacunación es gratuita, obligatoria y está disponible en centros de salud y vacunatorios.