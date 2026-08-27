Las Leonas vencieron a Australia y jugarán la final del Mundial de hockey sobre césped ante Países Bajos

El seleccionado femenino argentino de hockey sobre césped, Las Leonas, venció 1-0 a Australia en la semifinal disputada en el Belfius Hockey Arena de Wavre y jugarán el sábado por el título del Mundial nuevamente ante los Países Bajos.

Julieta Jankunas marcó el gol con el que Las Leonas vencieron 1-0 a Australia y se clasificaron a la final del Mundial de hockey sobre césped.

El único tanto del partido llegó en el último cuarto, tras un córner corto en el encuentro disputado en Wavre. Con esta victoria, el seleccionado femenino argentino jugará por el título contra Países Bajos, en una reedición de la final de 2022.

La arquera Cristina Cosentino fue una figura clave con varias atajadas decisivas que mantuvieron el arco en cero. Sobre el final del partido, el equipo oceánico convirtió un gol que fue correctamente anulado.

La final se jugará el próximo sábado en Amstelveen y será el quinto enfrentamiento por el título entre ambas selecciones, con un historial de dos victorias para cada una.