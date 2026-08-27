Condenan a 13 años de prisión a un hombre por un violento robo

El juez Ricardo Gutiérrez condenó a Emanuel Alejandro Colo a la pena de 13 años de prisión por haber participado de un violento robo en Punta Alta.

Según la causa, investigada por la fiscalía N°12 a través de la Ayudantía Fiscal de esa localidad, el hecho ocurrió el 16 de septiembre de 2024 cuando el acusado y un cómplice, escalaron un paredón de casi 3 metros para acceder a la vivienda ubicada en calle Bernardo de Irigoyen al 1100, previo el vidrio de un ventanal, para sorprender a la dueña de 71 años.

Ya dentro del domicilio, los acusados golpearon a la mujer con una patada en los tobillos y golpes de puño en la cara, brazos, tórax y espalda, para luego llevarla al comedor, y mientras uno de los masculinos le presionaba el cuello, el otro revisaba toda la casa.

Luego de eso, rompieron el celular de la mujer, la ataron de pies y manos con alambres, y le colocaron una media en la boca, mientras le exigían la entrega de una suma de dinero.

Finalmente, se llevaron entre 4.500 y 6.000 dólares, y unos 2.000 euros, para luego darse a la fuga por una medianera.

Colo fue condenado como coautor penalmente responsable del delito de robo doblemente agravado por escalamiento y por lesiones graves, daño y privación ilegal de la libertad agravada por ser cometida con violencia y amenazas.