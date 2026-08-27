Chubut: se derrumbó parte de una ruta por un aluvión de tierra

Un aluvión de agua y lodo destruyó un tramo del camino y generó un profundo socavón que impide el paso en la ruta provincial 71 en la provincia de Chubut.

El episodio ocurrió el miércoles por la noche dentro del Parque Nacional Los Alerces. Aunque no se registraron heridos, la circulación fue interrumpida por completo.

Personal de Vialidad Provincial ya se encuentra en el lugar para evaluar los daños. Sin embargo, los trabajos dependen de las condiciones climáticas.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por lluvias y nevadas intensas en la zona. Las autoridades confirmaron que no hay pobladores aislados porque existen accesos alternativos.