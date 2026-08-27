La UEFA prepara denuncia penal en Suiza contra Infantino por venta del Mundial

La UEFA prepara una denuncia penal contra el presidente de la FIFA Gianni Infantino ante tribunales suizos por una posible mala gestión financiera relacionada con su fallido plan de vender a inversores privados las ganancias futuras de la Copa del Mundo.

La UEFA informó el jueves que presentó documentos ante un tribunal de Manhattan para solicitar la obtención de posibles pruebas del fondo de inversión neoyorquino Thrive Capital Management, fundado por Joshua Kushner.

Thrive y Kushner iban a ser los inversores ancla y pretendían pagar a la FIFA 4.200 millones de dólares por una participación del 20% en una filial que gestionaría los eventos comerciales del organismo rector del fútbol, incluido el Mundial.

“La UEFA y sus asesores están contemplando iniciar un procedimiento penal en Suiza contra Infantino y posiblemente otros funcionarios de la FIFA por gestión desleal delictiva conforme al artículo 158 del Código Penal suizo”, indicaron los abogados de la UEFA en un documento de 56 páginas visto por The Associated Press.

El documento sugiere que la cifra de 4.200 millones de dólares podría ser un “precio fraudulentamente fuera de mercado promovido por Infantino para su propio beneficio”.

Infantino abandonó el plan de venta el 1 de agosto tras una airada reacción de dirigentes del fútbol mundial, incluida la UEFA. (AP)