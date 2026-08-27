WhatsApp añade nuevo filtro contra ciberdelincuentes

WhatsApp prueba una nueva función de seguridad llamada ‘Alerta de Estafa’ que utiliza inteligencia artificial para proteger a los usuarios de fraudes.

La herramienta opera directamente en el dispositivo, sin enviar datos a los servidores de Meta ni romper el cifrado de extremo a extremo.

Cuando el sistema detecta una amenaza en un mensaje de un contacto desconocido, muestra una advertencia privada en el chat.

El usuario puede entonces bloquear y reportar al remitente o marcar la conversación como confiable. La función es completamente opcional y está desactivada por defecto.

Por ahora, su disponibilidad se limita a algunos evaluadores de la versión beta de la aplicación para Android, quienes pueden activarla desde los ajustes de la cuenta.