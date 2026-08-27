viernes, agosto 28, 2026
Internacionales

WhatsApp añade nuevo filtro contra ciberdelincuentes

De La Bahía 915

WhatsApp prueba una nueva función de seguridad llamada ‘Alerta de Estafa’ que utiliza inteligencia artificial para proteger a los usuarios de fraudes.

La herramienta opera directamente en el dispositivo, sin enviar datos a los servidores de Meta ni romper el cifrado de extremo a extremo.

Cuando el sistema detecta una amenaza en un mensaje de un contacto desconocido, muestra una advertencia privada en el chat.

El usuario puede entonces bloquear y reportar al remitente o marcar la conversación como confiable. La función es completamente opcional y está desactivada por defecto.

Por ahora, su disponibilidad se limita a algunos evaluadores de la versión beta de la aplicación para Android, quienes pueden activarla desde los ajustes de la cuenta.

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