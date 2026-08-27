TikTok enfrenta multa en Brasil por datos de adolescentes

TikTok acordó pagar 400 millones de dólares al Departamento de Justicia de Estados Unidos para cerrar una demanda por recolectar datos de menores de 13 años sin autorización.

El proceso judicial, iniciado en 2024, señalaba que la plataforma y su predecesora, Musical.ly, no eliminaban los perfiles cuando los padres lo solicitaban.

El acuerdo establece un pago inmediato de 300 millones de dólares. Esta resolución se suma a la presión en el país, donde la casa matriz ByteDance fue obligada a vender su filial local.

En paralelo, Brasil impuso a la compañía una multa de casi 30 millones de dólares por irregularidades similares con datos de menores.

La Agencia Nacional de Protección de Datos también ordenó eliminar la información recopilada y reforzar las herramientas de supervisión parental.