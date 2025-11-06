Lluvias y tormentas afectarán a gran parte del país

Durante los próximos días, distintos sistemas de baja presión en altura generarán lluvias y tormentas en amplias zonas del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

“Algunas de las tormentas podrán ser localmente fuertes o severas, con granizo, ráfagas intensas y elevados acumulados de lluvia”, detalla el reporte.

A partir de la tarde del jueves 6, se espera el avance de un sistema de baja presión en niveles medios y altos de la atmósfera que provocará lluvias y tormentas en Mendoza, San Luis, Neuquén y Río Negro.

En el transcurso de la noche, estas tormentas se desplazarán hacia el noreste, afectando también a San Luis, Córdoba y el sur de La Rioja.

En estas áreas podrían registrarse lluvias intensas en breves períodos, con valores de entre 30 y 50 milímetros, granizo de diverso tamaño y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Aunque los fenómenos más intensos serán muy localizados, la zona donde pueden ocurrir es amplia.

Por otro lado, el desplazamiento hacia el sur de una masa de aire cálido y húmedo desde el norte del país favorecerá la formación de tormentas potencialmente severas desde la madrugada del viernes 7.

Estas tormentas podrían desarrollarse sobre el norte y este de Córdoba, el centro y norte de Santa Fe, el norte de Entre Ríos y Corrientes, con precipitaciones acumuladas de entre 40 y 80 milímetros, vientos muy fuertes y/o granizo.

EL PRONÓSTICO PARA EL VIERNES

Durante la mañana del viernes, el sistema tenderá a desplazarse hacia el este de Chaco y de Formosa y el norte de Corrientes, alcanzando Misiones durante la tarde del mismo día.

Hacia el sábado 8, la formación de un nuevo sistema de baja presión frente a las costas de Chile volverá a generar condiciones inestables entre la tarde del sábado y la noche del domingo 9.

En esta oportunidad, las lluvias y tormentas afectarán especialmente a Neuquén, el norte de Río Negro y el sur de Mendoza, con acumulados estimados entre 20 y 40 milímetros.

Además, las condiciones inestables se mantendrán entre el lunes 10 y el jueves 13 de noviembre, con probabilidad de nuevas lluvias y tormentas en el norte patagónico, la franja central y el noreste del país.