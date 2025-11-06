Tormenta con granizo sorprendió a las comunidades de Cutral Co y Plaza Huincul

Una intensa tormenta con caída de granizo se registró durante la tarde de este jueves en las ciudades de Cutral Co y Plaza Huincul.

El fenómeno comenzó pasadas las 15:30 y cubrió calles, patios y vehículos con una capa blanca, informó el sitio Cutral Co al Instante.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) había emitido un aviso meteorológico anticipando tormentas eléctricas, chaparrones y posible caída de granizo para la zona centro de la provincia del Neuquén, pronóstico que finalmente se cumplió.