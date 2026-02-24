Luis Juez se sumó al bloque en el Senado de La Libertad Avanza

El senador nacional Luis Juez se sumó al bloque de La Libertad Avanza (LLA) y de esta manera el el oficialismo suma 21 bancas propias en la Cámara Alta.

La bienvenida al bloque se la dio la senadora Patricia Bullrich. “Nos alegra mucho que te sumes a este equipo que trabaja todos los días para impulsar las reformas y los cambios que la Argentina necesita”, expresó la exministra de Seguridad por X.

De esta manera, el bloque oficialista, con los aliados del PRO y la UCR, cuenta con 44 votos de un total de 72. Con la suma de Juez, LLA alcanza los 21 senadores propios.

Desde hace meses, el legislador venía acompañando con su voto los proyectos impulsados por el Ejecutivo nacional y había manifestado públicamente su respaldo a Javier Milei. Incluso, aseguró que está trabajando “para la reelección del presidente”. (Diario Clarín)