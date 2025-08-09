Madrid enfrenta una ola de calor que podría extenderse una semana más

Madrid atraviesa una ola de calor con alerta naranja y temperaturas que alcanzan los 40 °C.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, el fenómeno —detectado desde el pasado fin de semana— podría prolongarse durante una semana más. Las noches registran mínimas cercanas a los 30 °C, lo que dificulta el descanso.

El calor extremo, originado por vientos procedentes del norte de África, incrementó el consumo eléctrico debido al uso de aire acondicionado.

En este contexto, la normativa de prevención laboral establece que los trabajadores expuestos al sol pueden interrumpir sus tareas y rehidratarse cuando la temperatura supera los 38 °C.

La situación también eleva el riesgo de incendios forestales: dos focos permanecen activos en la Comunidad de Madrid, uno en Aranjuez —que obligó a evacuar dos urbanizaciones— y otro en el límite con Ávila.

Episodios similares afectan a Portugal, Francia, Grecia, Italia y Turquía. (Con información de Cadena 3)