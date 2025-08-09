Ola de calor enciende las alarmas en el sur de Francia

Hasta 28 departamentos del sur de Francia se encontraban este sábado en alerta naranja por la ola de calor, la segunda que azota el país en lo que va del verano, la cual se intensificará el domingo y se espera que dure al menos hasta mediados de la próxima semana.

Casi toda la mitad sur del país está en esa situación, salvo los departamentos costeros, tanto mediterráneos como atlánticos, que se mantienen en vigilancia amarilla. En la mitad norte, la situación es normal.

La ola de calor viene acompañada de un alto riesgo de incendios forestales: el jueves por la noche se controló uno de magnitud excepcional en el departamento de Aude, que arrasó más de 16.000 hectáreas y provocó la muerte de una persona.

En las zonas afectadas se prevé que los termómetros superen los 40 °C, especialmente en el valle del Ródano. En el sureste, las mínimas de la próxima noche no bajarán de 20 °C y en algunos puntos llegarán a 25 °C.

El domingo, la alerta naranja se extenderá a 40 departamentos, incluyendo los costeros, aunque Córcega seguirá al margen. El máximo de calor se prevé para el lunes, cuando incluso en París las temperaturas podrían rozar los 40 °C, algo por debajo de la anterior ola registrada.

Tras la primera ola de calor, entre el 19 de junio y el 4 de julio, seguida de un incendio forestal cerca de Marsella, este episodio constituye la 51ª ola de calor registrada en Francia desde 1947.

“Observamos una aceleración en la llegada de las olas de calor. Esta tendencia está claramente relacionada con el cambio climático, que tiene un fuerte impacto en las temperaturas de Francia continental”, declaró a AFP Lauriane Batté, climatóloga de Météo-France.