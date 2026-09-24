Más de 70 poetas internacionales rinden homenaje a Borges en festival de poesía en España

El escritor argentino Jorge Luis Borges será homenajeado en el 40 aniversario de su fallecimiento en el Festival Internacional de Poesía Cosmopoética Poetas del Mundo de la ciudad española de Córdoba, que comenzará este viernes y reunirá a más de 70 poetas internacionales.

El festival será abierto por la escritora estadounidense Siri Hustvedt, quien, entre los numerosos premios y distinciones internacionales que ostenta, cuenta con el Princesa de Asturias de las Letras 2019.

Autora de novela, poesía y ensayo, Hustvedt presentó este mismo año su última creación, ‘Historias de fantasmas’, una obra en la que rinde homenaje a su marido, el escritor Paul Auster, fallecido en 2024.

En Cosmopoética dialogará con la periodista, escritora, poeta y ensayista española Azahara Palomeque en el Teatro Góngora, uno de los más importantes de la ciudad del sur español, construido en el año 1932.

La inauguración contará también con la presencia de otro premio princesa de Asturias, en este caso de las Artes, Carmen Linares, que ofrecerá una colaboración especial en la que pondrá voz a algunos de los más grandes poetas en lengua castellana.

A partir del sábado comenzarán los distintos ciclos y actividades del Festival Internacional de Poesía, con los más de 70 autores, entre quienes se encuentran algunas figuras literarias como los premios princesa de Asturias de las Letras Leonardo Padura y John Banville y el premio Cervantes Sergio Ramírez.

La Sala Orive, situada en un histórico edificio renacentista del año 1560, será el escenario de ciclos como ‘Voces desde el Aleph’, donde narradores, artistas, periodistas y ensayistas, entre los cuales se encuentran el fotógrafo Chema Madoz o el director de cine Rodrigo Cortés, conversarán sobre la capacidad de la literatura para dar respuesta a los retos de la edad contemporánea.

También tendrá lugar en esta sala el ciclo ‘Poetas en el espejo’, concebido como el espacio específico para la poesía, a través de la lectura y el encuentro entre autores que representan a algunas de las más importantes voces poéticas de la actualidad, tales como el nicaragüense William González Guevara, el alemán José F. A. Oliver, el español Felipe Benítez Reyes o la palestina Olivia Elías. EFE