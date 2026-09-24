Forlan debutó como DT en Uruguay con una derrota

La selección de fútbol de Uruguay perdió 3-1 frente a Japón en un partido amistoso disputado en el Q&A Stadium Miyagi.

El encuentro marcó el debut de Diego Forlán como director técnico interino de la Celeste tras la eliminación en el Mundial 2026.

El conjunto local abrió el marcador a los 10 minutos con un gol de Kuryu Matsuki, pero la selección sudamericana igualó a los 42 minutos mediante una anotación de Maximiliano Araújo.

El resultado se definió en el tiempo adicionado debido a desajustes defensivos del equipo uruguayo.

Kento Shiogai convirtió el segundo tanto japonés a los 92 minutos tras la validación del sistema de videoarbitraje.

Finalmente, Ayase Ueda selló el marcador definitivo a los 96 minutos.

El combinado uruguayo disputará su próximo partido amistoso ante Corea del Sur el lunes 28 de septiembre.