Midland dio el golpe y avanzó en la Copa Argentina

Midland logró una clasificación histórica a los 16avos de final de la Copa Argentina tras imponerse 6-5 en la tanda de penales frente a Argentinos Juniors, luego de empatar 1-1 en los 90 minutos disputados en el estadio Ciudad de Lanús.

El gran protagonista de la noche fue el arquero del “Funebrero”, Mauro Leguiza, quien se convirtió en figura al detener los remates de Leandro Fernández, Gino Infantino y Diego Porcel. Como si fuera poco, se animó a ejecutar el último disparo y selló la victoria que desató la euforia en Merlo.

En la serie de penales, también marcaron para Midland Marcos Roseti, Lucas Vico, Rodrigo Cao, Emilio Porro y Genaro Cepeda. Lautaro Díaz falló su intento y Nicolás Violini se topó con la respuesta de Brayan Cortés. Por el lado del conjunto de La Paternal, anotaron Alan Lescano, Leandro Lozano, Francis Mac Allister, Francisco Álvarez y Tobías Ramírez.

El equipo dirigido por Joaquín Iturrería, que recientemente consiguió el ascenso a la Primera Nacional, sorprendió al “Bicho” y ahora espera al ganador del cruce entre Godoy Cruz y Deportivo Morón para conocer a su próximo rival.

Durante la primera parte, Argentinos Juniors dominó la posesión y generó más situaciones, pero no logró ampliar la ventaja y se fue al descanso apenas 1-0 arriba gracias al gol de Alan Lescano, quien definió tras una buena combinación ofensiva iniciada por Tomás Molina y asistida por Leandro Lozano.

En el complemento, Midland mostró carácter y alcanzó la igualdad con un golazo de Agustín Campana: el extremo controló de pecho dentro del área y sacó un potente derechazo que venció al arquero chileno Brayan Cortés. El 1-1 se mantuvo hasta el final y llevó la definición a los penales.

Allí, Leguiza se transformó en héroe absoluto: contuvo tres disparos, pidió ejecutar el último y con su gol aseguró el histórico pase de Midland a los 16avos de final de la Copa Argentina.