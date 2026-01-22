Cortes de calles y cambios en recorridos de colectivos

Con motivo de trabajos programados en distintos puntos de la ciudad, se realizarán cortes de calles y modificaciones en los recorridos de varias líneas de colectivos. Estas medidas buscan garantizar la seguridad de los vecinos y facilitar el avance de las obras.

A continuación, se detallan los sectores afectados, los horarios de interrupción del tránsito y los cambios en los recorridos de transporte público para que los usuarios puedan organizar sus traslados con anticipación.

Cortes de calles

• Desde mañana jueves, por 48 hs:

• Castelli, entre Paraná y Mendoza.

• De 7 a 11 hs:

• Sarmiento y 12 de Octubre

• 12 de Octubre y Pasaje 3 Arroyos

• Bocacalle Av. Alem y Sarmiento

• Alsina y Av. Alem

• Av. Alem y Rodríguez

• Rodríguez y Granaderos

• Cortes vigentes por 24 hs:

• Chiclana, entre Alsina y Las Heras

• Mitre, entre San Juan y Santiago del Estero

• Perú, entre Alvarado y Mitre

• Donado, entre Paunero y Granada

Cambios en recorridos de colectivos

Por corte en Sarmiento

• 520: hacia el centro por Sarmiento, Fuerte Argentino, 19 de Mayo hasta Av. Alem.

Por corte en Chiclana

• 502: Floresta → Villa Rosas: Sarmiento, Moreno, Güemes, España y recorrido habitual.

• 504: White → Hospital Penna: Colón, Saavedra, Fitz Roy, Chiclana y recorrido habitual.

• 506: Pampa Central → Villa Muñiz: Rondeau, Güemes, Fitz Roy, Chiclana y recorrido habitual.

• 509: Parque de la Ciudad → Bella Vista: Estomba, Moreno, Güemes, Fitz Roy y recorrido habitual.

• 512: Parque de la Ciudad → 5 de Abril: Moreno, Güemes, Fitz Roy, Chiclana y recorrido habitual.

• 513EX: Parque de Mayo → Harding Green: Estomba, Moreno, Güemes, Fitz Roy, Chiclana y recorrido habitual.

• 517: Parque de la Ciudad → Espora: Güemes, Fitz Roy, Chiclana y recorrido habitual.

• 319: Bahía Blanca → Punta Alta: Estomba, Moreno, Güemes, Fitz Roy, Chiclana y recorrido habitual.

• 520: Estomba, Moreno, Güemes, Saavedra, Fitz Roy y retoma Chiclana.

• 521: Bosque Alto/Conicet → Plaza Brown: Estomba, Rodríguez, Mitre, Soler, Belgrano y Chiclana.

Por corte en Mitre (entre San Juan y Santiago del Estero)

• 516: Cooperación → Villa Italia: Mitre, San Juan, Zapiola, Dorrego y recorrido habitual.

Por corte en Perú

• 520: Perú, Alvarado, Córdoba, Estomba y recorrido habitual (ida y vuelta).

• 521: Bosque Alto/Conicet → Plaza Brown: Perú, Zapiola, Paraguay, Estomba y recorrido habitual.

Por corte en Castelli (entre Paraná y Mendoza)

• 517: Espora → Parque de la Ciudad: Castelli, Charlone, Terrada y recorrido habitual.