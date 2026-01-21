Juan Gauto y su regreso al fútbol argentino: “La idea es venir un año y volver a Europa”

El pasado 6 de enero, Juan Gauto fue presentado como nuevo refuerzo de Platense en un acto realizado en el estadio Ciudad de Vicente López. Allí, el joven futbolista argentino compartió sus primeras palabras como integrante del “Calamar”, explicando las razones que lo llevaron a regresar al fútbol argentino.

“Mi idea es estar un año, dar lo mejor y luego volver a Europa para quedarme allá. Acá disfruto cada día, algo que no me sucedía antes. Quiero ayudar al club y que ellos me ayuden a recuperar la mejor versión de mí mismo”, señaló, dejando en claro que su vuelta no es un retroceso, sino una etapa de reconstrucción personal y profesional.

La incorporación de Gauto responde al plan deportivo de Platense, que busca fortalecer su plantel para afrontar una temporada exigente en la Liga Profesional. Con apenas 21 años y experiencia reciente en el fútbol europeo, el extremo llega como una apuesta interesante por su velocidad, capacidad de desequilibrio y versatilidad para jugar en ambas bandas.

La dirigencia destacó tanto sus condiciones técnicas como su predisposición para adaptarse rápidamente al grupo y comprometerse con el proyecto.

En su primera conferencia de prensa como jugador marrón, Gauto fue transparente respecto a sus objetivos: sentirse respaldado, tener continuidad y crecer en un entorno competitivo.

Platense aparece como el escenario ideal para ese desafío: un club ordenado, con un cuerpo técnico que apuesta al desarrollo de jóvenes y un campeonato que exige intensidad en cada partido. El jugador confía en que ese roce le permitirá recuperar su mejor nivel.

Para el “Calamar”, su llegada significa sumar jerarquía y variantes ofensivas. Para Gauto, en cambio, es la oportunidad de reencontrarse con su esencia, disfrutar del juego y demostrar que está listo para volver a competir en Europa.

Con metas claras y un futuro definido, Juan Gauto abre en Platense un capítulo fundamental de su carrera, donde el presente es prioridad, pero con la mirada puesta en lo que vendrá.