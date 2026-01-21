El Banco Central acumula reservas y supera los US$45.000 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a intervenir en el mercado cambiario este miércoles con la compra de US$107 millones, lo que permitió que las reservas internacionales superaran nuevamente el umbral de los US$45.000 millones, un nivel que no se alcanzaba desde septiembre de 2021, durante la gestión de Alberto Fernández.

Con esta operación, las reservas crecieron en US$203 millones y cerraron en US$45.077 millones netos. Desde la puesta en marcha del nuevo esquema monetario, la autoridad que conduce Santiago Bausili ha sumado dólares en todas las ruedas, excepto la del 2 de enero, acumulando hasta el momento US$823 millones.

El programa establece que el Central puede adquirir hasta el 5% del volumen diario operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC), lo que le ha permitido encadenar trece jornadas consecutivas de compras. Según cálculos oficiales, la acumulación podría escalar a US$10.000 millones si la base monetaria se incrementa al 4,8% del PBI, e incluso alcanzar los US$17.000 millones con un aumento adicional de la demanda de dinero equivalente al 1% del producto.

“El ritmo de ejecución diaria estará en línea con una participación del 5% del mercado de cambios, pudiendo realizar compras en bloque para evitar distorsiones en la operatoria”, señaló el comunicado oficial del BCRA.

Este proceso de fortalecimiento de reservas ocurre en la antesala de la visita del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina, prevista para febrero, con el objetivo de revisar el programa económico vigente.

Durante el Foro Económico de Davos, el ministro de Economía Luis Caputo mantuvo un encuentro con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, quien destacó el desempeño reciente de la economía argentina y el avance en la acumulación de reservas. “Se están reconstruyendo las reservas y el progreso es sólido”, afirmó.

Por su parte, Caputo respondió con un mensaje breve: “Seguiremos trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente”.

El respaldo del organismo también se reflejó en sus proyecciones de crecimiento: el FMI estima que la economía argentina podría expandirse un 4% en 2026 y 2027.