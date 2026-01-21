El Foro de Davos impactó en los mercados y favoreció a la Argentina

Conforme se difundían novedades desde el Foro Económico de Davos, los mercados internacionales mostraron una tendencia alcista que también benefició a los activos argentinos.

En Wall Street, las acciones de empresas nacionales llegaron a subir más de un 10%, mientras que los bonos registraron en su mayoría avances y el riesgo país descendió por debajo de los 570 puntos.

“Los analistas valoran positivamente la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos, destacada por funcionarios del Departamento de Estado en la previa del Foro de Davos”, señaló un especialista consultado por la Agencia Noticias Argentinas.

En ese contexto, el S&P Merval escaló un 3,6% en pesos, alcanzando los 3.047.553,39 puntos, y avanzó un 4,2% en dólares, superando nuevamente la barrera de los 2.000 puntos.

Dentro del panel líder de la Bolsa porteña, las mayores alzas correspondieron a Edenor (+11,5%), seguida por Banco Macro (+6,7%) y Grupo Supervielle (+5,3%).

En cuanto a los ADRs argentinos que cotizan en Nueva York, los incrementos más destacados fueron los de Edenor (+10,3%), Banco Macro (+7,9%) y Grupo Financiero Galicia (+7,3%).

Por su parte, los bonos en dólares mostraron un comportamiento dispar: el Global 2046 encabezó las subas con un +0,4%, mientras que el Bonar 2035 retrocedió un 0,3%.