Milei presentó el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

El presidente Javier Milei presentó hoy el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para poner fin a “la estafa de imprimir” dinero que llevó a una “tasa de inflación acumulada de más de 12 trillones por ciento” desde 1935.

“Otra de las estafas fue la salida de la convertibilidad, donde cada peso estaba respaldado por un dólar. La pasión por robar de la lata política no quedó ahí. Cristina Kirchner en complicidad con Mercedes Marcó del Pont le robaron al BCRA 15 mil millones de dólares del día de hoy”, sostuvo Milei en cadena nacional.

También adelantó que presentarán un proyecto de reforma de mercados de capitales y otro de reforma del mercado de seguros.

“Nuestro objetivo es hacer de la Argentina el país más libre del mundo. Confió en que el Congreso acompañará estas reformas estructurales que cambiarán la Argentina para siempre”, expresó Milei.

El presidente dijo que el proyecto apunta a que crezca la inversión con los ahorros de los argentinos y se diferenció a la política monetaria de las últimas décadas.

“Para que una economía crezca necesitamos inversión, la política de las últimas décadas frenaron la inversión”, señaló.

Sostuvo que el Congreso “es el gran aliado del gasto público” y puso como ejemplo la cantidad de leyes que sacó el Parlamento en 2025 “para quebrar la estabilidad fiscal”. “Esta ley protege las tareas del Estado”, remarcó.

Milei llamó a Cristina Kirchner “expresidente y ahora condenada por delitos de corrupción” y dijo que junto a la entonces presidenta del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, “le robaron 10 mil millones de dólares, lo que equivale (en la actualidad) a 15 millones de dólares”.

“Por eso, en 2012 se creó una nueva carta orgánica. Ahora, decidimos ponerle fin a 91 años de historia y renovarla bajo cinco premisas. El objetivo es preservar el valor de la moneda”, señaló.