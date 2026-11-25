El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, advirtió este miércoles sobre el impacto de la situación económica en el sector productivo y aseguró que 8.000 empresas cerraron sus puertas en la provincia de Buenos Aires.

“Este proceso de industricidio sigue avanzando”, sostuvo del funcionario en diálogo con DE LA BAHÍA.

El funcionario señaló que la cartera laboral y el Ministerio de Producción cuentan con herramientas de asistencia para empresas en situaciones críticas, aunque consideró que no son suficientes frente al escenario actual.

Correa indicó que hay compañías con dificultades para afrontar sus pagos y que algunas recurren a los tribunales comerciales para solicitar concursos de acreedores, al tiempo que cuestionó al Gobierno nacional por la falta de diálogo y por decisiones que, según afirmó, perjudicaron la actividad industrial en la provincia.

En relación con Bahía Blanca, criticó que el proyecto de licuefacción de gas no se haya desarrollado en la ciudad y sostuvo que esa decisión implicó la pérdida de miles de puestos de trabajo.

Por otra parte, explicó que la declaración jurada mensual sobre salarios y jornadas laborales que deberán presentar las empresas bonaerenses busca garantizar las facultades provinciales de control y fiscalización y aclaró que, por el momento, la medida es voluntaria y que la intención es que sea obligatoria a partir de 2027.