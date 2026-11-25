Siete hombres fueron aprehendidos luego de protagonizar un episodio de violencia en una vivienda ubicada en Plunket al 1400.

Según informó el Comando de Patrullas, alrededor de las 21, efectivos policiales acudieron al lugar tras un llamado al 911.

El propietario manifestó que varias personas habían ingresado a su domicilio en busca de una motocicleta sustraída y agredido a integrantes de su familia. Como consecuencia, su hija de 20 años sufrió una lesión en el brazo izquierdo.

Al constatar que el rodado no se encontraba en la vivienda, los involucrados se retiraron.

A partir del seguimiento del Centro de Monitoreo y el trabajo conjunto con efectivos del Comando de Patrullas y la Motorizada de la UPPL, el grupo fue interceptado en Granada y Combate de Montevideo.

Los aprehendidos fueron identificados como Marcos Agustín Paredes, de 23 años; Nicolás Ezequiel Cartés, de 24; Facundo Nicolás Rosales, de 27; Ariel Agustín Catalán, de 26; Santiago Alex Ojeda, de 23; Braian Walter Ojeda, de 31; y Mauricio Ezequiel Ortega Orellano, de 30.

Además, se trasladaron las motocicletas en las que circulaban y cuatro de ellas quedaron secuestradas por distintas infracciones de tránsito.

Los siete hombres fueron trasladados a la Comisaría Sexta, donde se instruyen las actuaciones correspondientes.