Ministro López: “La industria es el motor de la provincia de Buenos Aires”

El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo J. López, afirmó este miércoles, en el Día de la Industria, que ese sector “es el motor de PBA” y que resulta necesario defenderlo.

Según detalló, la industria es el rubro que más aporta al Producto Bruto Geográfico provincial, con el 21%. Representa el 13% del empleo y el 25% del empleo privado registrado. A nivel nacional, la provincia de Buenos Aires concentra el 50% de la industria y el 59% del empleo industrial registrado.

López sostuvo que la industria es importante en términos de empleo porque “es sinónimo de calidad y trabajo formal”.

Indicó que, mientras en la economía general la informalidad cobra fuerza, en la industria de la provincia de Buenos Aires la tasa de registración laboral “roza el 70%”, por encima del promedio general.

El funcionario remarcó que la industria bonaerense “tiene una gran potencia exportadora” y “explica la mitad de las exportaciones industriales del país”.

En 2025, las manufacturas industriales de la provincia aportaron 11.664 millones de dólares, con destaque en automotriz, químicos, metales y plásticos.

Agregó que, a mayor valor agregado del producto elaborado, mejores son los ingresos de los trabajadores. En la provincia, el salario industrial promedio supera en un 8,5% al promedio asalariado general. “Más industria es mejor nivel de vida en la población”, expresó.

López señaló que una industria diversificada y fuerte impulsa el desarrollo económico sostenible y la movilidad social ascendente.

Afirmó que, “a contramano del mundo, el Gobierno nacional está destruyendo empleos de calidad, PyMEs, deprimiendo el consumo interno y mermando la capacidad tecnológica del país”.

Indicó que la política industrial “está volviendo con fuerza a nivel mundial” y que los países aplican esas políticas para afrontar los desafíos del siglo XXI, “mientras Argentina sigue a contramano”.

“El modelo nacional busca activamente destruir la producción industrial, lo que nos lleva a peores condiciones de vida para las y los argentinos”, dijo.

Y concluyó: “Desde la gestión de PBA, con Axel Kicillof, seguiremos defendiendo la industria nacional, el valor agregado local y el empleo bonaerense”.