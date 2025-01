Mundial de Handball 2025: todo lo qué tenés saber

La Selección argentina de Handball, “Los Gladiadores”, buscará hacer historia en el Mundial de la disciplina que comenzará este martes y tendrá lugar hasta el 2 de febrero, en Dinamarca, Croacia y Noruega, en el que participarán un total de 32 países.

Los equipos se dividen en ocho grupos con cuatro integrantes cada uno para la primera etapa y se enfrentarán todos contra todos. Los tres mejores de cada uno avanzarán a la segunda fase. En la siguiente instancia, los 24 clasificados se dividirán en cuatro zonas de seis elencos cada una y jugarán otra vez todos contra todas.

Allí, avanzarán los dos líderes de cada zona a los cuartos de final y desde ahí, comenzarán los cruces de eliminación directa hasta la definición. El último equipo de cada grupo de la primera etapa, en tanto, competirá por el 25° lugar en la denominada Copa del Presidente. De la misma participarán ocho seleccionados desde la instancia de cuartos de final.

El máximo favorito al título es el seleccionado danés, actual tricampeón de la Copa del Mundo con el agregado que logró las coronaciones de forma invicta y, además, medallista de oro en los Juegos Olímpicos París 2024.

Sus principales amenazas son Francia -vigente campeón de Europa-, España -podio en el último Mundial y los Juegos Olímpicos-, Croacia, Noruega y Suecia.

Los siguientes son los Grupos del Mundial de Handball

Grupo A: República Checa, Suiza, Alemania y Polonia.

Grupo B: Italia, Túnez, Dinamarca y Argelia.

Grupo C: Francia, Qatar, Austria y Kuwait.

Grupo D: Países Bajos, Guinea, Hungría y Macedonia del Norte.

Grupo E: Portugal, Estados Unidos, Noruega y Brasil.

Grupo F: España, Chile, Suecia y Japón.

Grupo G: Eslovenia, Cuba, Islandia y Cabo Verde.

Grupo H: Egipto, Argentina, Croacia y Bahréin.

Cuándo juega Argentina en el Mundial de Handball

Fecha 1: Egipto vs. Argentina – Miércoles 15 de enero a las 14 en Zagreb, Croacia.

Fecha 2: Croacia vs. Argentina – Viernes 17 de enero a las 16.30 en Zagreb, Croacia.

Fecha 3: Argentina vs. Bahréin – Domingo 19 de enero a las 16.30 en Zagreb, Croacia.

Tabla de campeones del Mundial de handball masculino

Francia – 6

Suecia / Rumania – 4

Dinamarca / Alemania / Rusia – 3

España – 2

Croacia / Checoslovaquia / Yugoslavia – 1